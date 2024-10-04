Руд Гуллит назвал имя ключевого игрока «Милана»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и итальянского «Милана» Руд Гуллит высказался о прогрессе полузащитника «россонери» Тейани Рейндерса.

«Я видел его несколько лет назад во второй команде «АЗ Алкмар», и, хотя вы могли заметить его качества, я не был уверен, что он станет тем игроком, которым является сейчас. В прошлом сезоне он невероятно вырос – как в личностном плане, так и в плане игры, а затем отлично провёл чемпионат Европы с Нидерландами. Он является ключевым элементом для «Милана» и сборной Нидерландов», — приводит слова Гуллита Milan News со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Рейндерс выступает за «Милан» с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 58 матчей за итальянский клуб, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение 26-летнего игрока с красно-чёрными рассчитано до июля 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 30 млн.