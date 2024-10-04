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CAS зарегистрировал иск тренера Владимира Федотова к ЦСКА

CAS зарегистрировал иск тренера Владимира Федотова к ЦСКА
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Спортивный арбитражный суд (CAS) начал работу по иску тренера Владимира Федотова к московскому ЦСКА. Ранее российский специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с расторжением контракта с армейцами, но Федотову было отказано в выплате компенсации.

«23 сентября 2024 года спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет», — сообщили «Чемпионату» из пресс-службы CAS.

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды 3 июня. Его сменил специалист Марко Николич. Под руководством Федотова красно-синие в сезоне-2022/2023 расположились на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России.

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