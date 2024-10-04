«Он даже не здоровается». Луис Суарес подверг критике Марсело Бьелсу

Бывший нападающий сборной Уругвая Луис Суарес раскритиковал главного тренера национальной команды Марсело Бьелсу.

«На Кубке Америки были ситуации, которые причиняли мне боль. Многие игроки на собрании попросили тренера хотя бы желать им доброго утра, однако он даже не здоровался.

Бьелса давал конференции и говорил замечательные вещи о людях, но при этом был день, когда он попросил нас не останавливаться [во время прогулки по Нью-Йорку], чтобы поприветствовать людей. Тогда я встал и сказал ему, что мы всё равно сделаем это.

[Перед тем как завершить карьеру в сборной] у меня была пятиминутная беседа с Бьелсой, в конце которой он сказал мне только: «Большое тебе спасибо».

Хочу попросить болельщиков не ругаться на футболистов, если что-то пойдёт не так [в отборе к чемпионату мира 2026 года], ведь Бьелса разделил команду даже по способу проведения тренировок», — приводит слова Суареса ESPN со ссылкой на DirecTV.

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