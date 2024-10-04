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Тренер «Локомотива» Фомина назвала самого опасного игрока в составе ЖФК ЦСКА

Тренер «Локомотива» Фомина назвала самого опасного игрока в составе ЖФК ЦСКА
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Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина выделила самого опасного игрока в составе столичного ЦСКА. Завтра, 5 октября, «Локомотив» встретится с ЦСКА в финале Кубка России. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало матча — в 16:00 мск.

«Если говорить о сезоне в целом, то я бы назвала Невену Дамьянович. Она не просто так капитан. Это системообразующий игрок в обороне, который может проявить себя и в нападении. В общем, лидер команды», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

Команды встречались в финале Кубка России 2020 года. Тогда «Локомотив» одержал победу со счётом 0:0, 4:2 пен.

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