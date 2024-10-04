Латышонок: получил прозвище в честь легенды футбола — старшие ребята во дворе прозвали

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о своих кумирах из детства.

— Кто из вратарей в детстве был вашим кумиром?

— Мне очень нравился Петр Чех. До сих пор считаю, что это топовый вратарь. Всегда следил за [Джанлуиджи] Буффоном. Меня во дворе старшие ребята так и прозвали: Буффон. Ещё я очень впечатлился, когда [Икер] Касильяс в сборной Испании всё тащил.

— Этих вратарей что-то объединяет или у каждого свои сильные стороны?

— Они абсолютно разные. Чех очень классно на ленточке действовал, ещё подкупало его спокойствие. Касильяс здорово выбирал позицию. Он небольшого роста и постоянно сокращал углы, хорошо блокировал ногами. Ну а Буффон выдавал какие-то феерические сейвы, — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».

Евгений Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. В текущем сезоне голкипер провёл за санкт-петербургский клуб 11 матчей, в семи из которых оставил ворота сине-бело-голубых «сухими».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.