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Александр Шешуков ответил, кем «Спартаку» лучше заменить Бабича в матче с «Ростовом»

Александр Шешуков ответил, кем «Спартаку» лучше заменить Бабича в матче с «Ростовом»
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Российский футболист Александр Шешуков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

«Тяжело сказать, кем лучше заменить Бабича. В любом случае его потеря существенна — он основной игрок центральной зоны. Заменить его будет нелегко. Тяжело больше сказать. Тренерский штаб смотрит и на Абену, и на Дуарте. И им, конечно, виднее, кого выпустить. У Абены были не самые удачные матчи, но он уже играл, а Дуарте — нет. Наверное, если выбирать между ними, лучше поставить Абену, который уже сыграл какие-то матчи. Мы его видели, знаем», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Защитник «Спартака» Срджан Бабич пропустит матч из-за четырёх предупреждений в сезоне РПЛ.

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