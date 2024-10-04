Александр Шешуков ответил, кем «Спартаку» лучше заменить Бабича в матче с «Ростовом»

Российский футболист Александр Шешуков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится 5 октября.

«Тяжело сказать, кем лучше заменить Бабича. В любом случае его потеря существенна — он основной игрок центральной зоны. Заменить его будет нелегко. Тяжело больше сказать. Тренерский штаб смотрит и на Абену, и на Дуарте. И им, конечно, виднее, кого выпустить. У Абены были не самые удачные матчи, но он уже играл, а Дуарте — нет. Наверное, если выбирать между ними, лучше поставить Абену, который уже сыграл какие-то матчи. Мы его видели, знаем», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Защитник «Спартака» Срджан Бабич пропустит матч из-за четырёх предупреждений в сезоне РПЛ.