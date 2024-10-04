Вратарь Латышонок признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок признан лучшим игроком сине-бело-голубых по итогам сентября. Такой выбор сделали фанаты клуба.

В сентябре «Зенит» провёл четыре матча: три — в Российской Премьер-Лиге (с ЦСКА 1:0, «Факелом» 3:1, «Краснодаром» — 0:2), один — в Фонбет Кубке России (с «Рубином» — 2:0). Латышонок занимал место в воротах сине-бело-голубых во всех играх чемпионата.

Евгений Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. В текущем сезоне голкипер провёл за санкт-петербургский клуб 11 матчей, в семи из которых оставил ворота сине-бело-голубых «сухими».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.