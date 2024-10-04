Тренер сборной Испании выразил опасение, что у страны могут забрать чемпионат мира — 2030

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на информацию, что эту страну могут лишить права на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, поскольку Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) до сих пор не избрала нового президента.

«Как мы можем не беспокоиться? Конечно, мы все переживаем [из-за угрозы] лишения права на проведение чемпионата мира. Тот, кто не беспокоится, либо глуп, либо невежественен, это очевидно.

Если эта угроза станет более реальной, мы забеспокоимся ещё больше по причинам, связанным с тем, что это значит для страны, её футбола и экономики», — приводит слова де ла Фуэнте ESPN.

Запланировано, что 11 декабря на заседании конгресса ФИФА Испания, Португалия и Марокко будут утверждены в качестве организаторов чемпионат мира — 2030. Однако на текущей неделе представители RFEF встретились с представителями ФИФА, которые потребовали, чтобы новый президент организации был избран не позднее чем через три месяца.

Материалы по теме Тренер сборной Испании — о травме Родри: мы потеряли лучшего игрока в мире на этой позиции

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: