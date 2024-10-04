Тренер «Челси» Мареска: убеждён, что мы не можем конкурировать с «Сити» и «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о конкуренции с «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

«Я действительно не думаю, что мы можем конкурировать с «Манчестер Сити» или «Арсеналом». Я так не думаю, потому что мы не готовы. Причина в том, что «Сити» работает с одним и тем же тренером девять лет, а «Арсенал» — пять лет. Если вы хотите бороться за большие достижения, вам нужно время. После того как «Арсенал» обыграл «ПСЖ», они спросили Луиса Энрике, и он сказал то же самое, что у «Арсенала» один и тот же менеджер работает пять лет, а у них — всего полтора года.

Представьте себе, у нас всего три месяца… Так что это огромная разница. Так что я действительно убеждён, что мы не можем конкурировать с этими клубами», — приводит слова Марески BBC.