Тен Хаг: у игроков «МЮ» сильный характер, но в некоторых других аспектах нужно прибавить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что «красным дьяволам» необходимо продолжать прогрессировать для достижения высоких результатов.

«У них [футболистов «Манчестер Юнайтед»] сильный характер, но в некоторых других аспектах им нужно прибавить. Если мы хотим выигрывать трофеи, то нам нужно совершенствоваться в определённых областях. «Манчестер Юнайтед» необходимо прогрессировать, чтобы назвать этот сезон успешным», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После шести туров чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 13-е место.

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