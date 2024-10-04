Российский атакующий полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. Об этом информирует официальный сайт французского клуба.
Фото: ФК «Монако»
Предыдущее трудовое соглашение 28-летнего футболиста было рассчитано до лета 2026 года.
Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 209 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами.
В нынешнем сезоне атакующий полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
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