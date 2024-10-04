Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу 2DROTS

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В четверг, 3 октября, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором была частично удовлетворена жалоба 2DROTS. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Удовлетворить жалобу ЛФК 2DROTS (Москва) на решение КДК РФС от 15 августа 2024 года частично.

Изменить решение КДК РФС от 15 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции:

«В соответствии с частью 2 статьи 59 дисциплинарного регламента РФС за неявку на заседание КДК РФС без уважительной причины – оштрафовать старшего администратора ЛФК 2DROTS (Москва) Никиту Панасюка на 30 000 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение игрока в отношении соперников после матча, не повлёкшее прямое удаление и не отмеченное в протоколе матча – оштрафовать футболиста ЛФК 2DROTS (Москва) Владислава Ослоновского на 80 000 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперников до матча, не повлёкшее прямое удаление и не отмеченное в протоколе матча – оштрафовать старшего администратора ЛФК 2DROTS (Москва) Никиту Панасюка на 125 000 рублей», — приводится текст решения.