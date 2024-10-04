Александр Головин высказался о продлении контракта с «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился впечатлениями о продлении контракта с красно-белыми.

«Я очень рад такому продлению контракта. Клуб вселяет в меня уверенность, и я буду рад продолжать отдавать все силы ради «Монако». Я убеждён, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов», — сказал игрок в кулуарах подписания нового контракта с «Монако».

28-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 209 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 забитым мячоми и 39 результативными передачами.

В минувшем сезоне Головин отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 27 играх. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.