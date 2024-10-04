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Руд Гуллит оценил шансы «Милана» на победу в Серии А

Руд Гуллит оценил шансы «Милана» на победу в Серии А
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов и итальянского «Милана» Руд Гуллит оценил шансы «россонери» на победу в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Может ли «Милан» выиграть титул Серии А? Я говорю как болельщик, и я говорю «да». Но я не думаю, что правильно оказывать давление на эту команду, которая за последние два лета сменила почти две трети состава, не считая тренера, у которого другая манера игры по сравнению с его предшественником», — приводит слова Гуллита Milan News со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

После шести туров итальянской Серии А первое место с 13 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Ювентус» (12 очков). Замыкает тройку лидеров «Милан», заработавший 11 очков.

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