Руд Гуллит оценил шансы «Милана» на победу в Серии А

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и итальянского «Милана» Руд Гуллит оценил шансы «россонери» на победу в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Может ли «Милан» выиграть титул Серии А? Я говорю как болельщик, и я говорю «да». Но я не думаю, что правильно оказывать давление на эту команду, которая за последние два лета сменила почти две трети состава, не считая тренера, у которого другая манера игры по сравнению с его предшественником», — приводит слова Гуллита Milan News со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

После шести туров итальянской Серии А первое место с 13 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Ювентус» (12 очков). Замыкает тройку лидеров «Милан», заработавший 11 очков.