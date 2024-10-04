Шешуков: Станкович и Карпин поиграли на высоком уровне, они знают друг друга

Российский футболист Александр Шешуков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится 5 октября.

— У «Спартака» могут быть проблемы в игре с «Ростовом». В любом случае будет интересно. Опять же, для Карпина «Спартак» — дополнительный раздражитель. Но «Спартак» — для любой команды раздражитель. Как сложится матч, тяжело сказать, но по идее «Спартак» должен выигрывать.

— Есть ли что-то особенное в противостоянии Станковича и Карпина?

— Оба тренера поиграли на самом высоком уровне. Думаю, они друг друга знают. Поэтому для них это будет дополнительная мотивация: показать себя и добиться успеха со своей командой, — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.