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Шешуков: Станкович и Карпин поиграли на высоком уровне, они знают друг друга

Шешуков: Станкович и Карпин поиграли на высоком уровне, они знают друг друга
Деян Станкович
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Российский футболист Александр Шешуков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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— У «Спартака» могут быть проблемы в игре с «Ростовом». В любом случае будет интересно. Опять же, для Карпина «Спартак» — дополнительный раздражитель. Но «Спартак» — для любой команды раздражитель. Как сложится матч, тяжело сказать, но по идее «Спартак» должен выигрывать.

— Есть ли что-то особенное в противостоянии Станковича и Карпина?
— Оба тренера поиграли на самом высоком уровне. Думаю, они друг друга знают. Поэтому для них это будет дополнительная мотивация: показать себя и добиться успеха со своей командой, — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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