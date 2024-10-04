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Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком в испанской Примере по итогам минувшего сентября. Об этом информирует официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

В сентябре в чемпионате Испании Ямаль принял участие в четырёх матчах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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