Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком в испанской Примере по итогам минувшего сентября. Об этом информирует официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

В сентябре в чемпионате Испании Ямаль принял участие в четырёх матчах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: