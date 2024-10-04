Директор «Наполи» Манна: мы ведём переговоры о заключении нового контракта с Кварацхелией

Спортивный директор итальянского «Наполи» Джованни Манна высказался о заключении нового контракта с вингером Хвичей Кварацхелией.

«Сейчас мы ведём переговоры о заключении нового контракта с Хвичей Кварацхелией. Никакой спешки, мы не испытываем давления, поскольку у него есть ещё три года по текущему контракту. Мы спокойны и ведём переговоры», — приводит слова Джованни Манны инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 1 июля 2022 года, ранее он выступал за «Динамо» Батуми, казанский «Рубин», московский «Локомотив». В нынешнем сезоне вингер сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 80 млн.