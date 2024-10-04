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Червиченко: какая разница, с каким тренером «Оренбургу» ехать в Питер?

Червиченко: какая разница, с каким тренером «Оренбургу» ехать в Питер?
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург». Встреча состоится завтра, 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какая разница, с каким тренером «Оренбургу» ехать в Санкт-Петербург? Не могу сказать, что Деограсия был плох. Из тех игроков, которые у него были, он и так много выжимал. Такие команды, как «Факел» и «Оренбург», считают, что почему-то тренер виноват в их неудачах, а не те, кто комплектовал команду.

Иногда команда с недостаточно яркими и дорогими футболистами играет очень неплохо. Вы посмотрите на игру «Акрона» и «Динамо» Махачкала. «Акрон» умудрился обыграть «Ростов» у них дома. Может быть, в этих командах за счёт каких-то тренерских мыслей получается. У «Оренбурга» игроки, которые приезжали, хорошо себя показывали. У руководства особый взгляд. Мы помним выступление спортивного директора. Видимо, у «Оренбурга» какая-то своя особая атмосфера», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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