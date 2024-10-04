Дисквалификация Погба за допинг сокращена с четырёх до полутора лет — Daily Mail

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, французский футболист сможет приступить к тренировкам с «Ювентусом» начиная с января 2025 года. К марту грядущего года Погба допустят до участия в официальных матчах.
Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.
Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: