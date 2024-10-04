Дисквалификация Погба за допинг сокращена с четырёх до полутора лет — Daily Mail

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию 31-летнего полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, назначенную за употребление им допинга, с четырёх до полутора лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, французский футболист сможет приступить к тренировкам с «Ювентусом» начиная с января 2025 года. К марту грядущего года Погба допустят до участия в официальных матчах.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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