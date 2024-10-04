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Червиченко рассказал, от чего будет зависеть результат в матче «Спартак» — «Ростов»

Червиченко рассказал, от чего будет зависеть результат в матче «Спартак» — «Ростов»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, от чего будет зависеть результат в матче 11-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов». Встреча состоится 5 октября, начало — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — команда, которая побеждает в этом сезоне за счёт фарта и каких-то дурных пенальти. Ничего нельзя предсказать. На мой взгляд, «Ростов» немного в кризисе: в Химках ведут 2:0 и не могут довести матч до победы, в предыдущем матче «горят»… Вроде команда играет хорошо. Есть травмированные, какая-то чёрная полоса и невезение. Она, конечно, когда-то сменится на белую. Но вопрос – когда?

Не думаю, что это произойдёт в матче со «Спартаком». По своему классу и цене состав «Спартака» превосходит «Ростов». Наверное, в домашнем матче «Спартак» должен выигрывать. А как там будет, одному богу известно. Результат матча будет зависеть в большей степени от какого-то везения, а не от великого мастерства. Ну и от судей, конечно. Мы видим, как «Спартак» хорошо судят. Думаю, что и в этом плане у «Спартака» будет преимущество», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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