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«Счёт мог получиться очень крупным». Бубнов — о дерби «Динамо» и «Спартака» в Кубке России

«Счёт мог получиться очень крупным». Бубнов — о дерби «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак». Игра прошла в среду, 2 октября. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Игра была зрелищной, хорошо смотрелась. Обе команды практикуют атакующий футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч шёл на встречных курсах. Если бы реализовывали лучше моменты, то счёт мог получиться очень крупным. Так получилось, что спартаковцы забивали исключительно со стандартов, да и у «Динамо» один мяч был после углового, второй после грубой ошибки обороны «Спартака», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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