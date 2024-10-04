«Счёт мог получиться очень крупным». Бубнов — о дерби «Динамо» и «Спартака» в Кубке России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак». Игра прошла в среду, 2 октября. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 3:2.

«Игра была зрелищной, хорошо смотрелась. Обе команды практикуют атакующий футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч шёл на встречных курсах. Если бы реализовывали лучше моменты, то счёт мог получиться очень крупным. Так получилось, что спартаковцы забивали исключительно со стандартов, да и у «Динамо» один мяч был после углового, второй после грубой ошибки обороны «Спартака», — приводит слова Бубнова Sportbox.