Гвардиола — об обвинениях «Сити»: лучший способ защитить клуб — выигрывать матчи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему судебного процесса между «горожанами» и английской Премьер-лигой, обвиняющей манкунианцев в многократных нарушениях финансовых правил чемпионата.

«Я являюсь частью этого клуба до мозга костей. Лучший способ защитить его — выигрывать матчи и делать свою работу как можно лучше.

Я собираюсь защищать свой клуб, потому что доверяю владельцу, председателю правления, генеральным директорам и всем людям, работающим здесь много-много лет», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что решение по делу «Манчестер Сити» будет вынесено не раньше весны 2025 года.

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