Александр Коваленко: Алипа нельзя злить, он просто в демона превращается

Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко, ранее выступавший за «Зенит», рассказал историю, как защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип вышел из себя на тренировке команды.

«Ребята рассказывали, когда Нурик только пришёл в команду, его кто‑то сильно ударил (в «приветственном коридоре». — Прим. «Чемпионата»). После этого он разозлился и начал всех колпашить. И когда кто‑то пробегает, там без шансов: Нурик просто в демона превращается. Он может поймать и раз пять дать поджопник. Нурика нельзя злить!» — сказал Коваленко в эфире «Матч ТВ».

24-летний защитник выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.