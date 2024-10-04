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Александр Коваленко: Алипа нельзя злить, он просто в демона превращается

Александр Коваленко: Алипа нельзя злить, он просто в демона превращается
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Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко, ранее выступавший за «Зенит», рассказал историю, как защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип вышел из себя на тренировке команды.

«Ребята рассказывали, когда Нурик только пришёл в команду, его кто‑то сильно ударил (в «приветственном коридоре». — Прим. «Чемпионата»). После этого он разозлился и начал всех колпашить. И когда кто‑то пробегает, там без шансов: Нурик просто в демона превращается. Он может поймать и раз пять дать поджопник. Нурика нельзя злить!» — сказал Коваленко в эфире «Матч ТВ».

24-летний защитник выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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