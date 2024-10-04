Червиченко: у «Ростова» нет игроков, которые способны воспользоваться ошибкой соперника

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об обороне красно-белых перед матчем 11-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча состоится 5 октября. Защитник «Спартака» Срджан Бабич пропустит игру из-за дисквалификации.

«Абена мне как-то нравился. Да, в матче с «Локомотивом» он провалился. Пока непонятно, что это. На мой взгляд, это не самый худший трансфер в «Спартаке», пока что.

Дуарте может так «привезти», что «Ростов» ему торт в конце матча можете принести. Но может сыграть и неплохо. Иногда я видел матчи, после огромного шквала критики. Конечно, ошибается в каких-то эпизодах. Но нет у «Ростова» таких игроков, которые способны воспользоваться малейшей ошибкой соперника», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.