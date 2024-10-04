Защитница «Локо» Беломытцева вспомнила впечатления от участия в финале Кубка России

Защитница московского «Локомотива» Анна Беломытцева вспомнила об участии в финальных матчах Кубка России. Завтра, 5 октября, «Локомотив» встретится со столичным ЦСКА в решающем матче текущего розыгрыша.

«Какой из финалов запомнился больше? Первый, когда мы встречались с ЦСКА в спортивном городке «Лужники». Это было начало декабря 2020 года, стояла очень холодная погода. После нулевой ничьей во время серии пенальти все дрожали от мороза.

Наш вратарь Вика Носенко потащила два удара, надо было забивать решающий, четвёртый. Мы решали с Нелли Коровкиной, кто пойдёт — я или она. В итоге сказала ей: «Ладно, давай ты». Думала, Нелька забьёт и мне уже не надо будет. И вот она промахивается. Получается, победный надо забивать мне. А для меня это первая такая ответственная серия пенальти, раньше подобное случалось разве что в Молодёжной лиге. Слава богу, забила!

Что было потом? Взрывные эмоции! Мы же завоевали первый трофей в истории клуба. Помню, заплакала. Машкен [Кристина Машкова] меня успокаивала. Потом был банкет. Всё очень уютно, по-семейному. Эта победа ещё больше всех нас сплотила», — приводит слова Беломытцевой официальный сайт «Локомотива».