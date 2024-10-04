«Барселона» будет получать около € 140 млн в год по спонсорскому контракту с Nike — Marca

Каталонская «Барселона» будет получать около € 140 млн в год по новому контракту с техническим спонсором Nike. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, в ближайшие дни стороны должны закрыть сделку по новому спонсорскому контракту, который будет рассчитан на 10 лет. Общие положения уже согласованы, остаётся только уточнить все детали и распределить платежи, которые будет получать клуб. Дедлайн окончания всех переговоров по сделке установлен на октябрь.

По новому соглашению Nike будет платить «Барселоне» около € 140 млн за сезон в среднем. Однако ещё не разглашается информация, какая сумма будет выплачена сразу в виде подписного бонуса. Предполагается, что ориентировочно клуб может сразу получить бонус в размере € 150 млн, а затем – по € 125 млн за каждый сезон.