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Илья Абаев оценил шансы Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Илья Абаев оценил шансы Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»
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Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев поделился мыслями о шансах воспитанника «быков» Матвея Сафонова стать первым голкипером «Пари Сен-Жермен».

«Шансы Сафонова стать основным вратарём после ошибок Доннаруммы в Лиге чемпионов повышаются, конечно. Не знаю, как точно поступит «ПСЖ» в данном случае, но странно такого вратаря за ошибки в одном матче отправлять в запас. Отправят или нет – вопрос.

Матвей вполне уверенно играет. Но маловероятно, что такая фигура, как Доннарумма, отправится в запас. Хотя всякое может быть. Шансы у Матвея чуть-чуть повышаются, всё правильно. Надо на дистанции доказывать», — приводит слова Абаева «РБ Спорт».

Французские СМИ сообщают, что после ошибок голкипера Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2) место в воротах может занять Сафонов.

Отметим, что в текущем сезоне Матвей Сафонов провёл уже три официальных матча в составе «ПСЖ» (с «Жироной» (1:0), «Реймсом» (1:1), «Ренном» (3:1)). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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