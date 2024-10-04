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В «Манчестер Юнайтед» сожалеют о продаже Мэйсона Гринвуда — Give me Sport

В «Манчестер Юнайтед» сожалеют о продаже Мэйсона Гринвуда — Give me Sport
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Часть людей в руководстве «Манчестер Юнайтед» сожалеют о продаже 22-летнего крайнего нападающего Мэйсона Гринвуда в «Марсель» минувшим летом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «ключевые фигуры» в руководстве «красных дьяволов» считают, что английский футболист является игроком, чья трансферная стоимость в будущем может составить порядка £ 100 млн. В то же время «Манчестер Юнайтед» продал Гринвуда в «Марсель» за сумму в размере £ 27 млн, в результате чего боссы манкунианцев считают, что клуб упустил потенциальный доход.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл шесть матчей в Лиге 1, в которых он забил пять голов и сделал ассист.

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