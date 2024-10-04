Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент хавбека Головина рассказал, что футболист ценит то, как к нему относятся в «Монако»

Агент хавбека Головина рассказал, что футболист ценит то, как к нему относятся в «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, что переговоры о продлении контракта шли позитивно, футболист ценит отношение клуба к нему. Сегодня, 4 октября, красно-белые объявили о продлении трудового соглашения с Головиным до 2029 года.

«Оцениваю положительно, Саша очень доволен тем, что «Монако» ценит его, он будет ещё больше работать и помогать, большая мотивация, чтобы достичь тех целей, которые ставит руководство клуба. Переговоры проходили позитивно, у нас с «Монако» хорошие отношения, поэтому никаких проблем не было. Завершение карьеры в «Монако»? Мы живём сегодня и сейчас, а сейчас самое важное — предстоящая игра с «Ренном» и матчи Лиги чемпионов.

Прошлое соглашение Головина с «Монако» истекало в июне 2026 года. Прежде всего руководство «Монако» было заинтересовано в продлении контракта с Сашей, естественно, мы были только за», — приводит слова Клюева ТАСС.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Александр Головин высказался о продлении контракта с «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android