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Лерой Зане может вернуться в чемпионат Англии

Лерой Зане может вернуться в чемпионат Англии
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«Ньюкасл» проявляет интерес к 28-летнему крайнему нападающему «Баварии» Лерою Зане. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, переход немецкого футболиста в стан «сорок» во многом будет зависеть от того, смогут ли они квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогу нынешнего сезона. Подчёркивается, что Зане допускает вариант с уходом из «Баварии», поскольку он потерял место в основном составе команды.

В нынешнем сезоне Зане сыграл четыре матча во всех турнирах, проведя на поле 78 минут в общей сложности. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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