Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев: хочется увидеть тех, кто принимает решение о назначении тренера «Оренбурга»

Писарев: хочется увидеть тех, кто принимает решение о назначении тренера «Оренбурга»
Комментарии

Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что ему непонятен выбор главных тренеров в «Оренбурге». Вчера, 3 октября, «Оренбург» объявил об уходе испанского специалиста Давида Деограсии с должности главного тренера команды.

«Хочется теперь понять, кто будет следующим тренером «Оренбурга», станет ли лучше? Также хочется увидеть этих руководителей, которые принимают решения о назначении какого‑либо специалиста. Кто эти люди? Кто выбирал Иржи Ярошика и Деограсию?» — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

После отставки Деограсии в СМИ появилась информация, что вакантный пост может занять экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович.

Материалы по теме
Аршавин: Слишкович для меня загадка, в «Спартаке» на него ничего не давило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android