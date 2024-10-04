Писарев: хочется увидеть тех, кто принимает решение о назначении тренера «Оренбурга»

Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что ему непонятен выбор главных тренеров в «Оренбурге». Вчера, 3 октября, «Оренбург» объявил об уходе испанского специалиста Давида Деограсии с должности главного тренера команды.

«Хочется теперь понять, кто будет следующим тренером «Оренбурга», станет ли лучше? Также хочется увидеть этих руководителей, которые принимают решения о назначении какого‑либо специалиста. Кто эти люди? Кто выбирал Иржи Ярошика и Деограсию?» — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

После отставки Деограсии в СМИ появилась информация, что вакантный пост может занять экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович.