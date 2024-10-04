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Александр Бубнов назвал антигероя в матче «Динамо» Москва — «Спартак» в Кубке России

Александр Бубнов назвал антигероя в матче «Динамо» Москва — «Спартак» в Кубке России
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак». Встреча состоялась в среду, 2 октября. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Если бы стояла задача выбрать антигероя матча, то им однозначно должен был стать Маричал. Поучаствовал во всех трёх пропущенных голах у «Динамо»: после попадания мяча в руку уругвайца был назначен пенальти, затем на ровном месте он «привёз» результативный угловой, а после в стенке создал дыру. Не факт, что теперь будет играть в дерби с ЦСКА», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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