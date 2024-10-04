Александр Бубнов назвал антигероя в матче «Динамо» Москва — «Спартак» в Кубке России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак». Встреча состоялась в среду, 2 октября. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 3:2.

«Если бы стояла задача выбрать антигероя матча, то им однозначно должен был стать Маричал. Поучаствовал во всех трёх пропущенных голах у «Динамо»: после попадания мяча в руку уругвайца был назначен пенальти, затем на ровном месте он «привёз» результативный угловой, а после в стенке создал дыру. Не факт, что теперь будет играть в дерби с ЦСКА», — приводит слова Бубнова Sportbox.