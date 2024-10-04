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Де ла Фуэнте не считает, что игры за сборные являются лишней нагрузкой для футболистов

Де ла Фуэнте не считает, что игры за сборные являются лишней нагрузкой для футболистов
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, не считает ли он, что 17-летнему вингеру Ламину Ямалю стоит пропускать игры национальной команды с целью избежания травм.

«Я приведу вам факт: ФИФА провела исследование, проанализировав последние 12 лет. Количество игрового времени, проведённого футболистами в составе национальной команды, составляет 3,5%. Матчи сборных никого не «травмируют». Нам необходимо соревноваться, и для этого нужны лучшие. В те немногие свободные дни, которые у нас есть, мы должны обращаться к ним. Если бы футболисты были в моём распоряжение на 10-11 месяцев, то я бы организовывал их отдых по-другому, но как тренер я обязан вызывать лучших», — приводит слова де ла Фуэнте Goal.

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