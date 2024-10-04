Баста: в 2006‑м Глушаков уже выступал за «СКА-Ростов», всё встало на свои места

Известный музыкант и владелец клуба «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова. Вчера, 3 октября, Глушаков, принадлежащий «Химкам» объявил, что будет выступать за команду из Медиалиги.

«Мы приглашали Дениса в СКА, когда только начали работать с клубом. Однажды он даже приезжал к нам на игру в Ростов‑на‑Дону. В 2006‑м Денис уже выступал за СКА и даже успел отметиться шестью голами в 16 матчах. Получается, сейчас всё встало на свои места, гештальт закрыт.

Конечно, жду, что Денис усилит команду. Он наш земляк, и его авторитет, наигранность и опыт сыграют свою роль как на поле, так и в раздевалке. Надеюсь, для молодых игроков он станет хорошим примером и стимулом», — приводит слова Вакуленко «Матч ТВ».

21 сентября Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду «Химок», но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов. Также Глушаков объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.