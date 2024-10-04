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Круговой — о конфликте с Малафеевым в «Зените»: он возил меня в ресторан

Круговой — о конфликте с Малафеевым в «Зените»: он возил меня в ресторан
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о конфликте с экс спортивным директором санкт-петербургского «Зенита» Вячеславом Малафеевым во время выступлений за сине-бело-голубых.

— У тебя был конфликт с Малафеевым.
— Да. Он был спортивным директором. У меня заканчивался контракт, полгода оставалось. Я сказал ему, что не буду подписывать [новый контракт]. Он хотел, чтобы я подписал, обещал, что я поднимусь в основной состав. Тогда ещё не было [Сергея] Богданыча, я как раз хотел поехать к нему в «Уфу».

Я сказал, что не буду подписывать контракт с «Зенитом», буду уходить. Были попытки, что Малафеев хотел со мной договориться, приезжал на базу, забирал меня и отвозил в ресторан, общался. Неприятности у меня к нему нет. Неприятность только, что он меня с тренером отправил заниматься (Данил Круговой был отстранён от тренировок с «Зенитом». — Прим. «Чемпионата»), — сказал Круговой в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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