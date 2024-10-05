«Считаю, это даже лучше». Защитница «Локо» Беломытцева — о финале КР на стадионе ЦСКА

Защитница московского «Локомотива» Анна Беломытцева высказалась о предстоящем финале Кубка России со столичным ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 5 октября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало матча — в 16:00 мск.

«Какие выводы надо сделать из поражения от ЦСКА (0:2) в Суперлиге? Не позволять сопернику зарабатывать стандартные положения, ведь это сильная сторона ЦСКА. Стандарты в любом случае будут, но надо очень надёжно сыграть в обороне, уделить пристальное внимание своему оппоненту, не паниковать.

В финале играем на поле соперника? Считаю, это даже лучше. На выезде чуть другая атмосфера. Настрой более мощный, чем дома. Больше концентрации и уверенности. С этой точки зрения в гостях играть проще.

Хочется, чтобы на матч пришло как можно больше болельщиков, фанатов, которые создали бы классную атмосферу. Футболистам очень нужна поддержка трибун. Думаю, в субботу будет большой интересный футбол!» — приводит слова Беломытцевой официальный сайт «Локомотива».