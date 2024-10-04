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«Наполи» обыграл «Комо» и упрочил своё лидерство в Серии А

«Наполи» обыграл «Комо» и упрочил своё лидерство в Серии А
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Комо». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 7-й тур
04 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Комо
Комо
1:0 Мактоминей – 1'     1:1 Стрефезза – 43'     2:1 Лукаку – 53'     3:1 Нерес – 86'    

Первый гол в матче был забит уже на первой минуте. Отличился шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. Автором результативной передачи стал нападающий Ромелу Лукаку. Гости сравняли счёт на 43-й минуте. Автором гола стал бразильский форвард Габриэл Стрефезза. Победу неаполитанцам принёс гол Лукаку с 11-метровой отметки на 53-й минуте. На 87-й минуте Давид Нерес отправил в ворота «Комо» третий мяч. Отметим, что голевую передачу вновь отдал Лукаку.

После этой победы в активе «Наполи» стало 16 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в таблице чемпионата. «Комо» с восемью очками идёт на 10-й строчке.

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