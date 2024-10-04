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Экс-игрок «Локомотива» Диарра выиграл судебное дело против ФИФА

Экс-игрок «Локомотива» Диарра выиграл судебное дело против ФИФА
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Суд Европейского союза вынес решение по делу бывшего хавбека московского «Локомотива» Лассана Диарра против ФИФА, признав, что ряд трансферных правил этой международной организации противоречат законам Евросоюза.

Напомним, в 2014 году французский футболист расторг контракт с железнодорожниками в одностороннем порядке. В результате на полузащитника наложили денежный штраф в размере € 10,5 млн. Кроме того, в 2015 году Диарра не смог подписать контракт с «Шарлеруа», поскольку трансферные правила ФИФА предполагают санкции за переход футболиста, ранее разорвавшего контракт с другим клубом без веских оснований для этого.

«Рассматриваемые правила препятствуют свободному переходу профессиональных футболистов, желающих развивать свою карьеру в новом клубе. Эти правила влекут за собой значительные юридические риски, непредвиденные и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьёзные спортивные риски для этих игроков и клубов, желающих их подписать. В совокупности данные правила препятствуют международным трансферам», — приводит слова из заявления Суда Европейского союза Goal.

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