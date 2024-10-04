Экс-игрок «Локомотива» Диарра выиграл судебное дело против ФИФА

Суд Европейского союза вынес решение по делу бывшего хавбека московского «Локомотива» Лассана Диарра против ФИФА, признав, что ряд трансферных правил этой международной организации противоречат законам Евросоюза.

Напомним, в 2014 году французский футболист расторг контракт с железнодорожниками в одностороннем порядке. В результате на полузащитника наложили денежный штраф в размере € 10,5 млн. Кроме того, в 2015 году Диарра не смог подписать контракт с «Шарлеруа», поскольку трансферные правила ФИФА предполагают санкции за переход футболиста, ранее разорвавшего контракт с другим клубом без веских оснований для этого.

«Рассматриваемые правила препятствуют свободному переходу профессиональных футболистов, желающих развивать свою карьеру в новом клубе. Эти правила влекут за собой значительные юридические риски, непредвиденные и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьёзные спортивные риски для этих игроков и клубов, желающих их подписать. В совокупности данные правила препятствуют международным трансферам», — приводит слова из заявления Суда Европейского союза Goal.

Сколько зарабатывают футболисты: