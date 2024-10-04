Член правления «Твенте» Стройер: счастливы, что Угальде начал забивать

Член правления нидерландского «Твенте» Ян Стройер высказался об успехах нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

«Видел, что Манфред начал забивать свои голы в «Спартаке», это важно, отлично, рады за него. Мы действительно счастливы, что у Угальде начало всё получаться. Каждому футболисту надо пройти период адаптации, это обычное явление», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 9 млн.