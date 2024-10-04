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«Очко — это мало, надо три набирать». Игрок «Ростова» Щетинин — о встрече со «Спартаком»

«Очко — это мало, надо три набирать». Игрок «Ростова» Щетинин — о встрече со «Спартаком»
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Хороший клуб, хорошо играет. Старается в футбол играть. Неплохой пришёл к ним игрок Барко. Ещё и этот парень из «Ференцвароша»… Маркиньос. В общем, сильная команда. Я думаю, очень интересный матч будет.

Что нужно сделать «Ростову», чтобы увезти хотя бы одно очко? Ну, я думаю, что очко — это мало. Надо три набирать в любом случае. Что нужно сделать? Играть в свою игру, выполнять тренерские установки и реализовывать свои моменты. Потому что с реализацией у нас, к сожалению, пока… Что-то не получается у нас», — приводят слова Щетинина «Известия».

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