«Очко — это мало, надо три набирать». Игрок «Ростова» Щетинин — о встрече со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 5 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Хороший клуб, хорошо играет. Старается в футбол играть. Неплохой пришёл к ним игрок Барко. Ещё и этот парень из «Ференцвароша»… Маркиньос. В общем, сильная команда. Я думаю, очень интересный матч будет.

Что нужно сделать «Ростову», чтобы увезти хотя бы одно очко? Ну, я думаю, что очко — это мало. Надо три набирать в любом случае. Что нужно сделать? Играть в свою игру, выполнять тренерские установки и реализовывать свои моменты. Потому что с реализацией у нас, к сожалению, пока… Что-то не получается у нас», — приводят слова Щетинина «Известия».