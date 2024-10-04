Салтыков — о перспективах в «Локо»: когда появится шанс, нужно будет им воспользоваться

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков высказался об атмосфере в стане железнодорожников, а также о своих перспективах в команде.

«В «Локомотиве» атмосфера очень классная. Есть много молодых русских ребят. Со многими общаюсь ещё с «Чертаново». Выделить кого-то, кто больше всего помогает, никого не могу, потому что со всеми очень хорошо общаюсь. Когда буду показывать игру образца прошлого сезона? Не знаю, я каждый день работаю, тренируюсь. Когда появится шанс, нужно будет им воспользоваться», — приводит слова Салтыкова Legalbet.

В сезоне-2023/2024 20-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Локомотива» Салтыков провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашении игрока с клубом рассчитано до 31 января 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.