«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны»

«Ювентус» проявляет интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, итальянский гранд изучает возможность с покупкой испанского футболиста в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что сине-гранатовые не хотят расставаться ни с одним из своих нападающих в середине сезона. Кроме того, в туринском клубе не могут гарантировать Торресу место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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