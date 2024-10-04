Писарев: судя по комментариям Мостового, ему никакие знания не нужны, он и так всё знает

Тренер сборной России Николай Писарев выразил надежду, что экс-футболисту московского «Спартака» Александру Мостовому пойдёт на пользу стажировка в столичном клубе.

«Александр всегда на слуху, всегда обсуждаем. Давайте посмотрим, получится ли у него в другой роли. Судя по комментариям Мостового, ему никакие знания особо не нужны, он и так всё знает (смеётся). А серьёзно, то буду рад, если Мостовой что‑то полезное у [Деяна] Станковича подсмотрит для своей будущей карьеры», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Ранее красно-белые подтвердили, что Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в команде. Позже главный тренер «Спартака» Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках клуба во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.