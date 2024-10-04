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«Дело было больше в нас, чем в Дзюбе». Щетинин — о поражении «Ростова» от «Акрона»

«Дело было больше в нас, чем в Дзюбе». Щетинин — о поражении «Ростова» от «Акрона»
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Ростов» проиграл со счётом 0:2. В составе «Акрона» отличились Беншимол и Артём Дзюба.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Ну, Дзюбу не буду выделять, потому что команда «Акрон» сама по себе тоже хорошая в плане подбора игроков. В том матче дело было больше в нас, чем в Дзюбе. Мы знали его сильные качества и знали свои сильные качества. Но не получилось использовать это для победы. Очевидно, что последние три матча в чемпионате мы отыграли достаточно плохо. Я знаю, что мы можем играть лучше. У нас хорошие игроки. Думаю, мы ещё наберём свои очки», — приводят слова Щетинина «Известия».

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