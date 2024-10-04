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Энцо Мареска: меня не волнует вся эта шумиха, существующая вокруг «Челси»

Энцо Мареска: меня не волнует вся эта шумиха, существующая вокруг «Челси»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал своё отношение к критике, направленной в адрес лондонского клуба.

«Конечно, сейчас мы сталкиваемся с этим [критикой] меньше, потому что помогают результаты. Но единственное, что я могу контролировать, — это футбол. Вся шумиха вокруг клуба — это то, что я не могу контролировать, но и, честно говоря, мне всё равно на это», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После шести туров чемпионата Англии «Челси» набрал 13 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

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