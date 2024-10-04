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Гуллит оценил переход Альваро Мораты в «Милан»

Гуллит оценил переход Альваро Мораты в «Милан»
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Бывший полузащитник итальянского «Милана» Руд Гуллит поделился мыслями о нападающем «россонери» Альваро Морате.

«Мората — отличное приобретение. Нападающий, который может забивать голы, но которого его товарищи по команде должны направлять в нужную позицию, чтобы реализовывать моменты. Он всегда вносит свой вклад, потому что перемещается по всему фронту атаки и создаёт пространство. Такой парень всегда полезен и может решить множество проблем», — приводит слова Гуллита Milan News со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Мората перешёл в «Милан» из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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