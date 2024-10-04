Радимов: у Станковича сейчас другие проблемы в «Спартаке», ему не до Мостового

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не будет принимать участия в стажировке Александра Мостового в столичном клубе.

«У Станковича сейчас другие проблемы, ему не до Мостового, садиться и рассказывать он не будет. В любом случае Мостовой должен прийти сам к тренерству, не говорить что‑то, а доказывать делом. Здесь нужно думать обо всех футболистах, это не просто поучаствовать в трёх‑четырёх пресс‑конференциях», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Ранее красно-белые подтвердили, что Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в команде. Позже главный тренер «Спартака» Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках клуба во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.