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Радимов: у Станковича сейчас другие проблемы в «Спартаке», ему не до Мостового

Радимов: у Станковича сейчас другие проблемы в «Спартаке», ему не до Мостового
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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не будет принимать участия в стажировке Александра Мостового в столичном клубе.

«У Станковича сейчас другие проблемы, ему не до Мостового, садиться и рассказывать он не будет. В любом случае Мостовой должен прийти сам к тренерству, не говорить что‑то, а доказывать делом. Здесь нужно думать обо всех футболистах, это не просто поучаствовать в трёх‑четырёх пресс‑конференциях», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Ранее красно-белые подтвердили, что Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в команде. Позже главный тренер «Спартака» Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках клуба во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.

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