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Холанд является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето 2025 года — Sport.es

Холанд является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето 2025 года — Sport.es
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«Барселона» обозначила нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в качестве главной трансферной цели на лето 2025 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта обладает желанием подписать звёздного футболиста к открытию реконструированного домашнего стадиона «Камп Ноу». При этом в стане сине-гранатовых осознают, что им придётся заплатить «Манчестер Сити» крайне солидную денежную сумму за переход норвежского нападающего, контракт которого с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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