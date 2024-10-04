Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: очень рад возвращению Расмуса Хойлунда

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возвращении травмированного нападающего Расмуса Хойлунда.

«Я очень рад возвращению Расмуса Хойлунда. Надеюсь, что после двухмесячного перерыва он снова в форме. Расмус нам нужен. Он продолжает улучшать свою физическую форму — это поможет нам», — приводит слова Эрика тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Вчера, 3 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Порту» (3:3). Расмус Хойлунд вышел в стартовом составе «красных», забив гол на 20-й минуте встречи.