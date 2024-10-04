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Ромелу Лукаку отказался играть за сборную Бельгии до 2025 года — источник

Ромелу Лукаку отказался играть за сборную Бельгии до 2025 года — источник
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Нападающий итальянского «Наполи» Ромелу Лукаку сообщил Бельгийской федерации футбола, что не будет играть за национальную команду до 2025 года. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, форвард принял такое решение, поскольку он полностью сосредоточен на выступлениях в своём новом клубе.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в шести матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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